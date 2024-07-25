Galatasaray Tete'nin cezasını Panathinaikos'a yıktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray Tete'nin cezasını Panathinaikos'a yıktı

FIFA, Galatasaray'ın Tete transferinde 'haksız sözleşme feshi' yüzünden 2.5 milyon euro ceza ödemesine karar vermişti. Ceza, Tete'nin yeni takımı Panathinakos'a kaldı.

Galatasaray, geçtiğimiz sezon başı Shaktar Donetsk'ten Tete'yi transfer etmişti.

Tete, FIFA'nın Rusya ve Ukrayna'daki yabancı futbolcular için 30 Haziran'a kadar tanıdığı tek taraflı fesih hakkını kullanarak Shaktar Donetsk ile olan sözleşmesini tek taraflı fesh etmişti.

Ukrayna ekibi, bonservissiz olarak Galatasaray'a transfer olan Tete için dava açmış ve FIFA

Galatasaray'a 2.5 milyon euro ceza ödemesine karar vermişti.

Sarı-kırmızılılar ise cezayı Tete'nin ödeyeceğini açıklamıştı.

TETE PANATHINAIKOS'A TRANSFER OLDU
Brezilyalı futbolcu Tete, Yunan ekibi Panathinaikos'a transfer oldu.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Galatasaray ve Tete'ye verilen 2.5 milyon euroluk 'haksız sözleşme feshi' cezasını Panathinaikos ödeyecek.

Panathinaikos ve Galatasaray, Tete transferinde 4 milyon 750 bin euro'ya anlaşma sağladı ve oyuncu Panathinaikos'a transfer oldu.

249bccfe472e4577a152841663402a11.jpg

İlgili Haberler
4 gol var kazanan yok
4 gol var kazanan yok
Burak Yılmaz'dan Galatasaray açıklaması
Burak Yılmaz'dan Galatasaray açıklaması
Acun Ilıcalı En Nesyri transferinde hangi Avrupa devini atlattıklarını açıkladı
Son Haberler
Dev şirketin kârında büyük düşüş. Dünya
Dev şirketin kârında büyük düşüş.
İZSU Genel Müdürü gözaltına alındı. İzmir'de elektrik kaçağı soruşturmasında flaş gelişme Gündem
İZSU Genel Müdürü gözaltına alındı. İzmir'de elektrik kaçağı soruşturmasında flaş gelişme
İstanbul'da cami imamını okla vuran saldırgan tutuklandı Gündem
İstanbul'da cami imamını okla vuran saldırgan tutuklandı
Tüketici kredilerinde dikkat çeken düşüş Ekonomi
Tüketici kredilerinde dikkat çeken düşüş
Kaçak Afganlar 12-15 yaşındaki Türk kızlarının videosunu çekip paylaşıyor Gündem
Kaçak Afganlar 12-15 yaşındaki Türk kızlarının videosunu çekip paylaşıyor
4 gol var kazanan yok Spor
4 gol var kazanan yok