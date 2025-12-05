Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında sahasında Macaristan ekibi Ferençvaroş ile 1-1 berabere kalmıştı. Bu mücadelede sarı-lacivertli temsilcimizin yıldız golcüsü Jhon Duran rakibine kafa atmış ve kırmızı kart görmüştü.

JHON DURAN'A 2 MAÇ MEN

UEFA Kontrol Etik ve Disiplin Kurulu, Jhon Duran'ın cezasını açıkladı. Kurul, 22 yaşındaki oyuncuya 2 maçtan men cezası verdi. Duran, Brann ve Aston Villa mücadelelerinde formasından uzak kalacak.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla UEFA Avrupa Ligi'nde 3 maça çıkan Jhon Duran, 63 dakika sahada kalırken, gol veya asist üretemedi.