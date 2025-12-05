Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında sahasında Macaristan ekibi Ferençvaroş ile 1-1 berabere kalmıştı. Bu mücadelede sarı-lacivertli temsilcimizin yıldız golcüsü Jhon Duran rakibine kafa atmış ve kırmızı kart görmüştü.

İlk hafta derbi var! Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplar belli olduİlk hafta derbi var! Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplar belli olduSpor

UEFA'dan Fenerbahçe'ye kötü haber! - Resim : 2

Yüksel Yıldırım'dan Galatasaray maçı öncesi Fenerbahçelileri kızdıran Sadettin Saran sözleri!Yüksel Yıldırım'dan Galatasaray maçı öncesi Fenerbahçelileri kızdıran Sadettin Saran sözleri!Spor

JHON DURAN'A 2 MAÇ MEN

UEFA Kontrol Etik ve Disiplin Kurulu, Jhon Duran'ın cezasını açıkladı. Kurul, 22 yaşındaki oyuncuya 2 maçtan men cezası verdi. Duran, Brann ve Aston Villa mücadelelerinde formasından uzak kalacak.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla UEFA Avrupa Ligi'nde 3 maça çıkan Jhon Duran, 63 dakika sahada kalırken, gol veya asist üretemedi.

Bahis soruşturmasında 2. dalga! Ahmet Çakar, Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı, Murat Sancak ve Zorbay Küçük gözaltına alındılarBahis soruşturmasında 2. dalga! Ahmet Çakar, Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı, Murat Sancak ve Zorbay Küçük gözaltına alındılarSpor
Caner Erkin rekora gidiyor! İnanılmaz olayCaner Erkin rekora gidiyor! İnanılmaz olaySpor
Gabriel Sara'nın transferinde mahkeme kararını verdi!Gabriel Sara'nın transferinde mahkeme kararını verdi!Spor