Galatasaray transferi resmen açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray transferi resmen açıkladı

Galatasaray; 2 sezondur Sarı-Kırmızılı formayı giyen Dries Mertens'in sözleşmesinin 1 yıl daha uzatıldığını duyurdu.

Galatasaray'da yeni sezonun kadro planlaması konusunda çalışmalara hız verildi. Sarı-Kırmızılı kulüp ilk imzayı iç transferde attırdı.

2 sezondur Galatasaray'da forma giyen, elde edilen şampiyonluklarda önemli rol oynayan Dries Mertens'in sözleşmesi 1 yıl daha uzatıldı.

1 yıllık yeni sözleşme imzalandığı vurgulanan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcumuz Dries Mertens'in sözleşmesi 2024-2025 sezonu için uzatılmıştır. Buna göre futbolcuya net 2.900.000 euro sezonluk ücret ödenecektir."

Dries Mertens geçen sezon Sarı-Kırmızılı formayla 49 resmi maça çıktı. 37 yaşındaki Belçikalı yıldız 12 gol, 16 asistlik performans sergiledi.

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