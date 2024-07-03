Galatasaray transferi resmen açıkladı

Galatasaray'da yeni sezonun kadro planlaması konusunda çalışmalara hız verildi. Sarı-Kırmızılı kulüp ilk imzayı iç transferde attırdı.

2 sezondur Galatasaray'da forma giyen, elde edilen şampiyonluklarda önemli rol oynayan Dries Mertens'in sözleşmesi 1 yıl daha uzatıldı.

1 yıllık yeni sözleşme imzalandığı vurgulanan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcumuz Dries Mertens'in sözleşmesi 2024-2025 sezonu için uzatılmıştır. Buna göre futbolcuya net 2.900.000 euro sezonluk ücret ödenecektir."

Dries Mertens geçen sezon Sarı-Kırmızılı formayla 49 resmi maça çıktı. 37 yaşındaki Belçikalı yıldız 12 gol, 16 asistlik performans sergiledi.