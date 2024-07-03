63 yaşındaki Mehmet Büyükekşi'nin müthiş deparının nedeni ortaya çıktı

A Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası'nda tarih yazdı. Son 16 Turu'nda Avusturya engelini 2-1'le geçen Ay-Yıldızlı ekibimiz, çeyrek finale yükseldi, hepimizin gururu oldu.

Harika gecenin sonunda 7'den 77'ye herkes mutluydu. Bir süreliğine de olsa tüm dertlerimizi unutturdular bizlere.

Helal olsun sizlere...

Futbolcularımızın bitiş düdüğüyle birlikte yere serilmeleri, stattakiler ve televizyon başındakilerin sevinç gözyaşları tarihi bir an olarak kayıtlara geçti.

"Bizim Çocuklar"ın sonuna kadar hak edilmiş galibiyet coşkusunun dışında bir kişi daha vardı sevinçten havalara uçan...

Avusturya maçının ardından soluğu koşa koşa soyunma odasında aldı, fotoğrafa girmeyi başardı.

Evet TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den bahsediyorum.

Ay-Yıldızlı ekibimizin peş peşe gelen zaferleri sonrası bir anda ortaya çıktı. Oysa ki Portekiz mağlubiyetinin ardından gözlerden kaybolmuştu.

Galibiyetlerde her kameranın karşısına geçip kendini gösteriyor, "Ben buradayım" mesajı veriyor. Açıklamalarında vatan millet vurgusu yapıyor, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övmekten geri kalmıyor.

TFF seçimleri yaklaşıyor çünkü.

Adaylığını açıklamadı Mehmet Büyükekşi. Ancak göreve devam etmek istediğini sağır sultan bile biliyor. Bir ışık görse hemen kararını ilan edecek. Belli ki henüz o mesaj gelmedi. Ama umudunu koruyor Mehmet Büyükekşi.

Seçim 18 Temmuz'da yapılacak. Başkan adayları, genel kurul tarihinden en az 10 gün önce, üyelerin en az yüzde 15’inin (46) yazılı teklifini içeren adaylık başvurularını gerçekleştirmeleri gerekiyor.

Mehmet Büyükekşi, Milli Takım'ın çeyrek finale yükselmesiyle umutlandı.

Büyükekşi'nin 6 Temmuz'daki çeyrek final maçı sonrası adaylığını açıklayacağı kulislerde konuşuluyor. Hatta yönetim kurulunda önemli değişiklikler yapacağına dair söz bile verdiği iddia ediliyor. Özellikle Fenerbahçe cephesinin rahatsız olduğu Yusuf Günay başta olmak üzere birçok isimle yollarını ayıracakmış Mehmet Büyükekşi.

Ne diyelim...

A Milli Takım'ın çeyrek finale çıkması, muhtemel yarı finale yükselmesi Mehmet Büyükekşi'ye yetecek mi bekleyip göreceğiz...