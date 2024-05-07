Quaresma Şenol Güneş'i açıkladı

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Quaresma Şenol Güneş'i açıkladı
Beşiktaş'ta gözler yeni gelecek teknik adama çevrilmişken Siyah Beyazlıların eski yıldızı Quaresma'dan flaş bir itiraf geldi.

Beşiktaş'ın eski yıldızı Ricardo Quaresma'nın İstanbul ziyareti, dikkat çekici açıklamalarla gündeme geldi.

TRT Spor'a konuşan Quaresma, "İstanbul benim için çok özel. Türk insanı bana her zaman sıcak davrandı. Beşiktaş'taki anılarım unutulmaz ve ömrüm boyunca benimle olacak. Bu yüzden İstanbul, hayatımda önemli bir yer tutuyor. Her gün antrenman yapıyorum ve teknik direktörlük eğitimi almayı planlıyorum. En alttan başlayıp yükselmeyi hedefliyorum.

Tekrar futbol oynar mıyım? Emin değilim. Ancak bir şans doğarsa, neden olmasın? Eğer futbol oynayacak olursam, ya Beşiktaş ya da Porto'da olur. Her iki kulüp de zor zamanlar yaşıyor, ancak bu futbolun bir parçası. Beşiktaş ve Porto'da geçirdiğim günler hayatımın en mutlu zamanlarıydı. Hangi rolde olursam olayım, en iyisini yapmak istiyorum. Bu yüzden eğitim almayı düşünüyorum." dedi.

"Şenol Güneş'le Çalışmak İstiyorum"

İstanbul'a kişisel işler için geldiğini belirten Quaresma, "Beşiktaş'tan kimseyle görüşmedim. Buraya özel işlerim için bulunuyorum. Fernando Santos, Beşiktaş'a geri dönmemi ve futbol oynamamı çok istedi. Hasan Arat ile bu konuyu tartıştık, ancak ne istediğimi henüz açıklamadım. Ben genellikle bu tür şeyleri kendi başıma halletmeyi tercih ederim. İletişim bilgilerim var, istedikleri zaman ulaşabilirler. Şenol Güneş'le çalışmayı çok isterim; o çok deneyimli ve bilgilendirici biri. Ona büyük saygı duyuyorum ve onu seviyorum. Birlikte pek çok başarı elde ettik." ifadelerini kullandı.

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