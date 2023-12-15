Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa'da muhtemel rakipleri belli oldu

Avrupa kupalarında kalan iki temsilcimizin muhtemel rakipleri belli oldu.
Şampiyonlar Ligi A Grubu'nu 3. sırada tamamlayan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 turuna kalabilmek için play-off oynayacak.
Temsilcimiz şu takımlardan biriyle eşleşecek:
- Freiburg
- Marsilya
- Sparta Prag
- Sporting
- Toulouse
- Rennes
- Roma
- Molde
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grubunu lider olarak bitiren Fenerbahçe ise son 16 turunda şu takımlardan biriyle karşı karşıya gelecek:
- Olimpikos
- Ajax
- Real Betis
- Sturm Graz
- Gilloise
- Maccabi Haifa
- Servette
- Molde
- Slovan Bratislava
- Gent
- Ferençvaroş
- Dinamo Zagreb
- Bodo Glimt
- Ludogorets
- Eintracht Frankfurt
- Legia Varşova