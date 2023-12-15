Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa'da muhtemel rakipleri belli oldu

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Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa'da muhtemel rakipleri belli oldu
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde, Fenerbahçe'nin de UEFA Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu.

Avrupa kupalarında kalan iki temsilcimizin muhtemel rakipleri belli oldu.

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nu 3. sırada tamamlayan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 turuna kalabilmek için play-off oynayacak.

Temsilcimiz şu takımlardan biriyle eşleşecek:

- Freiburg
- Marsilya
- Sparta Prag
- Sporting
- Toulouse
- Rennes
- Roma
- Molde

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grubunu lider olarak bitiren Fenerbahçe ise son 16 turunda şu takımlardan biriyle karşı karşıya gelecek:

- Olimpikos
- Ajax
- Real Betis
- Sturm Graz
- Gilloise
- Maccabi Haifa
- Servette
- Molde
- Slovan Bratislava
- Gent
- Ferençvaroş
- Dinamo Zagreb
- Bodo Glimt
- Ludogorets
- Eintracht Frankfurt
- Legia Varşova

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