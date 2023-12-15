Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa'da muhtemel rakipleri belli oldu

Avrupa kupalarında kalan iki temsilcimizin muhtemel rakipleri belli oldu.

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nu 3. sırada tamamlayan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 turuna kalabilmek için play-off oynayacak.

Temsilcimiz şu takımlardan biriyle eşleşecek:

- Freiburg

- Marsilya

- Sparta Prag

- Sporting

- Toulouse

- Rennes

- Roma

- Molde

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grubunu lider olarak bitiren Fenerbahçe ise son 16 turunda şu takımlardan biriyle karşı karşıya gelecek:

- Olimpikos

- Ajax

- Real Betis

- Sturm Graz

- Gilloise

- Maccabi Haifa

- Servette

- Molde

- Slovan Bratislava

- Gent

- Ferençvaroş

- Dinamo Zagreb

- Bodo Glimt

- Ludogorets

- Eintracht Frankfurt

- Legia Varşova