Ali Koç'un içi acımıştır: Murat Özbostan kare kare anlattı

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Ufuk Cingöz
Ali Koç'un içi acımıştır: Murat Özbostan kare kare anlattı
Halil Umut Meler'e saldırı sonrasında Murat Özbostan'dan çarpıcı bir yorum geldi.

Özbostan Sabah gazetesindeki yazısında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamalarına dikkat çekti. Özbostan yazısında "Süper Lig ekipleri çarşamba günü İstanbul'da bir araya geldi. Bu toplantıya Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da katıldı. Kulüpler Birliği Başkanı olarak Ali Koç, zirve sonrası açıklamalar yaptı. Koç, "Kare kare izlediğimiz zaman Halil Umut Meler içimizi acıttı. Özellikle de ailesinin" dedi. Bu sözleri söylerken 1 ay önce yaptığı konuşma şüphesiz aklına gelmiştir. İçi daha da acımıştır" ifadelerini kullandı.

"HAKEM NEFRETİ"

İşte Özbostan'ın yazsısının devamı: Türkiye'de günlerdir bu konu gündemde.. Hakemlere sahip çıkıldığı hiçbir dönem bu kadar olmadı. Meğerse hakemlerimize karşı toplumda büyük bir sevgi de varmış!. Bu duruma niye gelindi? Ne oldu? Demeye gerek yok artık. Herkes sorumlu! Özellikle de kulüpler.. Hakemleri elbette eleştirmeye her kesim devam edecek. Çünkü yapılan hataların bazen izahı olmuyor ama hedef gösterip topluma bir hakem nefreti yaymak umarım bundan sonra olmaz.

TFF GÜÇLÜ OLMALI

Artık top kulüplerde... Başkan ve yöneticiler açıklama yapmadan önce iğneyi kendine batırmalıdır. TFF de yaşananlara karşı eğer ortada bir hakaret varsa masaya yumruğunu vurmalı. TFF ne kadar güçlü olursa hakemler de o kadar güçlü ve özgür olur...

Ve hakemler şimdi çok daha ön plana çıktı. Tek görevleri adaletli, kaliteli ve vicdanlı maç yönetmeleridir. Eğitim ve bilgilerinin sadece TFF seminerinde değil güncel olarak kendilerini yenilemelidirler.

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