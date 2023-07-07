Galatasaray West Ham Unıted'ın yıldızı Michael Antonıo'nun peşinde

Mauro İcardi'nin ve Bafetimbi Gomis'in takımdan ayrılmasından sonra forvetsiz kalan Galatasaray rotasını West Ham Unıted’ın Jamaikalı golcüsü Michail Antonio’ya çevirdi. 33 yaşındaki golcü ile görüşmeler başladı.

Galatasaray West Ham Unıted'ın yıldızı Michael Antonıo'nun peşinde

Yeni sezon hazırlıklarını hız kesmeden sürdüren Galatasaray’da 25 Temmuz’da oynanacak olan şampiyonlar ligi ön eleme turu maçı için hazırlıklar devam ediyor. Mauro icardi ve Bafetimbi Gomis’in takımdan ayrılması ile forvet hattında sadece Barış Alper Yılmaz’ı bulunduran sarı kırmızılılar forvet bölgesi için transferi 25 temmuzdaki şampiyonlar ligi ön eleme maçına yetiştirmeye çalışıyor.

Sabah Gazetesi’nin haberine göre Galatasaray'da gündem West ham United’ın 33 yaşındaki Jamaikali golcüsü Michail Antonio. Golcü oyuncu için Erden Timur’un oyuncu ve kulübüyle görüşmek için İngiltere’ye gittiği iddia edildi.

OYUNCU TARAFI İLK GÖRÜŞMEDE SENELİK 4 MİLYON EURO İSTEDİ

Oyuncu tarafı ilk görüşmede Senelik 4 milyon Euro talep ederken, Galatasaray bu miktarı 2,5 milyon Euro ya çekmeye çalışıyor.

GEÇEN SEZON 48 MAÇTA 14 GOL

Michail Antonio geçen sezon West Ham United formasıyla 48 maça çıkarken 14 gol kaydetti.

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