Galatasaray yeni sezonun ilk transferini yaptı

Kaynak: Ajansspor
Galatasaray yeni sezonun ilk transferini yaptı
Werder Bremen forması giyen Eren Dinkçi Galatasaray ile anlaştı.

Süper Lig’de ezeli rakibi Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışı veren Galatasaray bir yandan da yaz transfer dönemi için harekete geçti.

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EREN DİNKÇİ İLE ANLAŞILDI

Sarı-kırmızılılar Werder Bremen forması giyen Eren Dinkçi ile prensip anlaşmasına vardı.

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5 MİLYON EURO ÖDENECEK

Sözleşmesinde 5 milyon euroya serbest kalır maddesi bulunan gurbetçi yıldız haziran ayında Galatasaray’ın yolunu tutacak.

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PERFORMANSI

Sezonu Heindheim’de kiralık geçiren 22 yaşındaki sağ kanat çıktığı 21 maçta 8 gol 2 asist kaydetti.

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