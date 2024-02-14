Galatasaray yeni sezonun ilk transferini yaptı

Süper Lig’de ezeli rakibi Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışı veren Galatasaray bir yandan da yaz transfer dönemi için harekete geçti.
EREN DİNKÇİ İLE ANLAŞILDI
Sarı-kırmızılılar Werder Bremen forması giyen Eren Dinkçi ile prensip anlaşmasına vardı.
5 MİLYON EURO ÖDENECEK
Sözleşmesinde 5 milyon euroya serbest kalır maddesi bulunan gurbetçi yıldız haziran ayında Galatasaray’ın yolunu tutacak.
PERFORMANSI
Sezonu Heindheim’de kiralık geçiren 22 yaşındaki sağ kanat çıktığı 21 maçta 8 gol 2 asist kaydetti.
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