Galatasaray yeni sezonun ilk transferini yaptı

Süper Lig’de ezeli rakibi Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışı veren Galatasaray bir yandan da yaz transfer dönemi için harekete geçti.

EREN DİNKÇİ İLE ANLAŞILDI

Sarı-kırmızılılar Werder Bremen forması giyen Eren Dinkçi ile prensip anlaşmasına vardı.

5 MİLYON EURO ÖDENECEK

Sözleşmesinde 5 milyon euroya serbest kalır maddesi bulunan gurbetçi yıldız haziran ayında Galatasaray’ın yolunu tutacak.

PERFORMANSI

Sezonu Heindheim’de kiralık geçiren 22 yaşındaki sağ kanat çıktığı 21 maçta 8 gol 2 asist kaydetti.