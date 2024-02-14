Melisa Döngel'den Barış Alper Yılmaz açıklaması: Keşke

Kaynak: Haber Merkezi
Melisa Döngel'den Barış Alper Yılmaz açıklaması: Keşke
Oyuncu Melisa Döngel, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yakalanırken ünlü isim gazetecilerin soruları karşısında zor anlar yaşadı.

Ünlü oyuncu, "Bana sosyal medyadan yazmayın" dediği sözlerini şöyle açıkladı:

Yazışmayı sevmiyorum.

Sosyal medyadan duyguların tam anlamıyla iletilmediğini düşünüyorum.

Yüz yüze konuşmada daha doğru anlaşılabildiğimi sanıyorum.

Duyguların daha açık aktarıldığını da.

"KEŞKE..."

Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz ile aşk yaşadığı iddia edilen Melisa Döngel, bu konuda da konuştu.

Nişantaşı'nda gazetecilerle karşılaşan Melisa Döngel, "Hayatınızda kimse var mı?" sorusuna "Keşke olsa, inşallah olur" dedi.

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