Emre Bol Fenerbahçe'deki gruplaşmayı ortaya çıkardı. Ali Koç canlı yayında arayıp azarı bastı

Süper Lig’in 25. Haftasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kalarak liderliği Galatasaray’a kaptıran Fenerbahçe’de kazan kaynıyor.

FENERBAHÇE'DE GRUPLAŞMA VAR

Katıldığı Youtube programında beraberliğe dair konuşan Emre Bol sarı-lacivertlilerde gruplaşmalar olduğunu ve bazı oyuncular arasında sıkıntıların yaşandığını iddia eden “Muhtemel bunu Ali Bey biliyordur, bilmiyorsa da buralardan söyleyelim Belki bu işlere bir çözüm, çare bulmaya çalışır. Bence biliyor İsmail Kartal zaten biliyor bu konuyu Bu ikilinin çok ciddi bir şekilde problem yaşadığını duyuyorum hatta Kent’e karşı Fenerbahçe’de Balkan grubununda bir tepki içinde olduğunu duyuyorum Bu durum beni çok rahatsız ediyor” dedi.

ALİ KOÇ AZARI BASTI

Edilen bu sözlerin üstünden çok geçmeden Emre Bol’un telefonu canlı yayında çalmaya başladı. Ünlü gazeteciyi arayan Ali Koç söylediği sözler yüzünden Emre Bol’u azarladı ve telefonu kapattı.