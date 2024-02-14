THY'ye UEFA'dan ambargo. Galatasaray'ın başı derde girebilir

Kaynak: Fotospor
THY'ye UEFA'dan ambargo. Galatasaray'ın başı derde girebilir
Futbolun Avrupa'daki patronu UEFA kulüplere havayolu şirketleri ile olan anlaşmaları sonlandırmalarını istedi.

Şampiyonlar Ligi son 16 turuna yükselen takımlar UEFA’nın talebi sonrası neye uğradığını şaşırdı.

Futbolun Avrupa’daki patronu kulüplere gönderdiği yazıda iklim değişikliğine duyarlılık amacıyla havayolu şirketleri ile olan anlaşmaları sonlandırmalarını istedi.

Son 16’da mücadele eden Manchester City, Etihad, Real Madrid ve Arsenal Emirates, Atletico Madrid, Riyadh Air ve Paris Saint-Germain’in, Qatar Airways ile anlaşmaları bulunuyor.

Türk Havayolları ise hem Şampiyonlar Ligi’ne hem de Avrupa Ligi’nde mücadele eden temsilcimiz Galatasaray’ın sponsoru konumunda.

UEFA’nın aynı yazıyı Avrupa Ligi’nde mücadele eden takımlara göndermesi durumunda sarı-kırmızılılar büyük bir gelirden olabilir.

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