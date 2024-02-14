Okan Buruk Icardi'den korkuyor. Ümit Özat Galatasaray'ı bekleyen tehlikeyi açıkladı

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Okan Buruk Icardi'den korkuyor. Ümit Özat Galatasaray'ı bekleyen tehlikeyi açıkladı
Ümit Özat Galatasaray'ın Avrupa Ligi'nde Sparta Prag ile oynayacağı maç öncesi çarpıcı bir yorumda bulundu.

Ümit Özat, Galatasaray'ın Avrupa Ligi'nde Sparta Prag ile oynayacağı maçı değerlendirirken Sarı Kırmızılı taraftarları kızdıracak açıklamalar yaptı.

Fenerbahçe'nin eski yıldızı, Galatasaray'ın kadrosunun 3 kulvarda yarışacak kadar güçlü olmadığını belirtti.

"GALATASARAY AVRUPA ŞAMPİYONU OLAMAZ"

Ümit Özat şöyle konuştu:

Sparta Prag maçında Galatasaray'ın avantajı var ama bu turu geçse bile Avrupa şampiyonu olması mümkün değil. Kadrosu bu sezon 3 kulvar için yeterli değil.

Icardi ve Kerem eski performanslarını veremiyorlar. Ya 2-3 sakat veya cezalı olursa ne yapacaksın? Bu takımın sezonu Temmuz'da başladığını da hatırla.

"ICARDI'Yİ ÇIKARAMIYOR"

Okan Hoca, Icardi'yi oyundan almak istiyor ama yapamıyor.

Kimse yanlış anlamasın ama korkuyor. Icardi oyun dışı kaldı, puan kaybettin, eleştiri aldın. Ama oyuncunun da kredisini bitirmiyorsun.

Kerem'i ikinci yarıda kenara alıyorsun, Zaha'yı yedekte tutuyorsun. Icardi ise rahat rahat oynuyor.

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