Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu milli takım kampında birbirine girdi!

Fenerbahçe'ye transfer olan Kerem Aktürkoğlu'nun 'şerefli takım' açıklamaları sonrası A Milli Takım kampında da gerilim yükseldi. Galatasaray'da forma giyen Yunus Akgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda flaş bir harekete imza atarken, Kerem'den de kendisine karşılık geldi. İşte detaylar...

2026 FIFA Dünya Kupası eleme grubunda A Milli Takım, 4 Eylül'de deplasmanda Gürcistan ile karşı karşıya gelecek.

Mücadelenin hazırlıklarını sürdüren ay-yıldızlı ekipte Yunus Akgün'ün paylaşımı dikkat çekti.

Galatasaray forması giyen Yunus Akgün, Fenerbahçe'nin Benfica'dan transferi Kerem Aktürkoğlu'na sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafta yer vermedi.

Fotoğrafın orjinali;

gz3rexfwgaepijm.jpeg

Yunus Akgün'ün yaptığı paylaşım;

vvv.jpeg

Yunus Akgün, Galatasaray'dan eski takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'nu fotoğraftan silerek sosyal medya hesabından paylaştı.

Kerem Aktürkoğlu'nun yaptığı paylaşım;

Yunus Akgün'ün paylaşımından dakikalar sonra Kerem Aktürkoğlu da sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

o-002.jpeg

