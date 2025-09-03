Ali Koç çıldırdı! Seçimi kazandıracak transfer: Real Madrid'in yıldızı için gaza basıldı

Başkanlık seçimine gitmeye hazırlanan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde mevcut başkan Ali Koç, seçim öncesi orta saha pozisyonu için Real Madrid'de forma giyen yıldız ismi kadroya katıp, gövde gösterisi yapmak istiyor. İşte detaylar...

Transferde hız kesmeyen Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio ve kaleci Ederson'u kadrosuna katarak bombaları bir bir patlattı. Bu üç önemli yıldız transferiyle kadrosunu güçlendiren sarı-lacivertliler, şimdi de orta sahaya takviye yapmak için kollarını sıvadı.

FENERBAHÇE DANI CEBALLOS'U İSTİYOR

İspanyol basınında yer alan haberlere göre; Fenerbahçe'nin orta saha adayı Real Madridli Dani Ceballos. Uzun bir süredir Brezilyalı Fred ile birlikte orta sahayı yönetecek bir isim arayan ve Ceballos'u listesinde tutan Kanarya, Marsilya'ya transferi son anda gerçekleşmeyen İspanyol yıldız için düğmeye bastı.

FLORENTINO PEREZ'İN KARARI BEKLENİYOR

Real Madrid'le Arda Güler transferinde çok iyi ilişkiler kuran sarı-lacivertli yönetimin, 29 yaşındaki orta saha için daha önce yaptığı kiralama teklifinde iyileştirmeler yapıp tüm şartlarını zorladığı ve Ceballos'a çubuklu formayı giydirmek adına Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in kararını beklediği öne sürüldü.

İspanyol yıldızın da Fenerbahçe'de oynamaya sıcak baktığı kaydedildi.

