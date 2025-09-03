Ali Koç çıldırdı! Seçimi kazandıracak transfer: Real Madrid'in yıldızı için gaza basıldı

Transferde hız kesmeyen Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio ve kaleci Ederson'u kadrosuna katarak bombaları bir bir patlattı. Bu üç önemli yıldız transferiyle kadrosunu güçlendiren sarı-lacivertliler, şimdi de orta sahaya takviye yapmak için kollarını sıvadı.

FENERBAHÇE DANI CEBALLOS'U İSTİYOR



İspanyol basınında yer alan haberlere göre; Fenerbahçe'nin orta saha adayı Real Madridli Dani Ceballos. Uzun bir süredir Brezilyalı Fred ile birlikte orta sahayı yönetecek bir isim arayan ve Ceballos'u listesinde tutan Kanarya, Marsilya'ya transferi son anda gerçekleşmeyen İspanyol yıldız için düğmeye bastı.

Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu milli takım kampında birbirine girdi!

Transferi resmen duyurdular! Süper Lig devi Sadio Mane'yi getiriyor: Yılın sürprizi

FLORENTINO PEREZ'İN KARARI BEKLENİYOR

Real Madrid'le Arda Güler transferinde çok iyi ilişkiler kuran sarı-lacivertli yönetimin, 29 yaşındaki orta saha için daha önce yaptığı kiralama teklifinde iyileştirmeler yapıp tüm şartlarını zorladığı ve Ceballos'a çubuklu formayı giydirmek adına Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in kararını beklediği öne sürüldü.



İspanyol yıldızın da Fenerbahçe'de oynamaya sıcak baktığı kaydedildi.

Fenerbahçe'nin gençleri kasasını doldurdu!

Fenerbahçe'den fırsat transferi! Taraftarlar çılgına dönecek

Recep Tayyip Erdoğan da burada top koşturmuştu! Türk futbolunun tarihi stadyumu yıkılıyor