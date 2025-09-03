Uğurcan Çakır'ın 3 milyon euroluk bonus maddesi ortaya çıktı! Duyanlar kulaklarına inanamadı

Kaynak: Haber Merkezi
Uğurcan Çakır'ın 3 milyon euroluk bonus maddesi ortaya çıktı! Duyanlar kulaklarına inanamadı

Galatasaray, Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır'ı 33+3 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığını açıklamıştı. 3 milyon euroluk bonus maddesinin ne olduğu da ortaya çıktı. İşte detaylar...

Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır'ı 33 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katan Galatasaray, anlaşma gereğince 3 milyon euro da şarta bağlı bonus ödemesi yapacak.

Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'da hangi şartı gerçekleştirmesi durumunda bonus maddesinin devreye gireceği hakkında ortaya flaş bir iddia atıldı.

ugurcan-cakir-trabzonspor-1716211342-136938.jpg

TRABZONSPOR'UN 3 MİLYON EUROYU ALMASI KESİN GİBİ!

Uğurcan Çakır'ın Avrupa kupalarında 1 maça çıkması durumunda Galatasaray'ın Trabzonspor'a 3 milyon euro ödeyeceği öne atıldı.

Uğurcan Çakır'ın ise kolay bonuslarla 2 milyon euro daha kazanabileceği aktarıldı.

