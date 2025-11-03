Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray, deplasmanda Hollanda ekibi Ajax'la karşı karşıya gelecek. Devler Ligi'nde 5 Kasım Çarşamba günü oynanacak maç öncesinde UEFA, karşılaşmada görev alacak hakemleri duyurdu.

AJAX-GALATASARAY MAÇINDA BENOIT BASTIEN DÜDÜK ÇALACAK

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre; Ajax-Galatasaray maçını Fransa Futbol Federasyonu'ndan Benoit Bastien yönetecek. Bastien'in yardımcılıklarını yine aynı federasyondan Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu yapacak.

Karşılaşmada 4. hakem olarak ise Thomas Leonard yer alacak. Mücadelede VAR'da Willy Delajod ve AVAR'da Bram Van Driessche görev alacak.

BASTIEN YÖNETİMİNDE GALATASARAY NE KAZANDI NE KAYBETTİ

Benoit Bastien'in yönettiği maçlarda milli takım ve Türk takımları iki galibiyet, altı beraberlik ve beş yenilgi altı. Bastien'in düdük çaldığı karşılaşmalarda Galatasaray iki maçını da berabere bitirdi. Bastien'in karnesi şöyle...

26.09.2024: Fenerbahçe - Union SG 2-1

15.03.2023: Başakşehir - Gent 1-4

10.03.2022: Barcelona - Galatasaray 0-0

28.09.2021: Ajax - Beşiktaş 2-0

01.09.2021 Türkiye - Karadağ 2-2

19.08.2021 Fenerbahçe - Helsinki 1-0

07.10.2020: Almanya - Türkiye 3-3

07.11.2019: Krasnodar - Trabzonspor 3-1

24.10.2018: Galatasaray - Schalke 0-0

09.10.2017: Finlandiya - Türkiye 2-2

20.10.2016: Manchester United -Fenerbahçe 4-1

17.09.2015: Fenerbahçe - Molde 1-3

28.05.2014: Sırbistan U19 - Türkiye U19 1-1