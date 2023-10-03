Galatasaray'a Altay Bayındır sürprizi

Manchester United teknik direktörü Erik ten Hag'ın Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a karşı kalede Altay Bayındır'ı sahaya sürmeyi düşündüğü ortaya çıktı.

Galatasaray'a Altay Bayındır sürprizi

Galatasaray'da gözler Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam oynanacak Manchester maçına çevrildi.
Manchester United menajeri Erik ten Hag, Galatasaray'la oynayacakları Şampiyonlar Ligi maçında kaleyi Altay Bayındır'ın koruyacağının sinyallerini verdi.
Standard'ın haberinde Erik ten Hag'ın Onana'yı İngiltere Lig Kupası maçında da sahaya sürdüğü hatırlatılarak Altay Bayındır'a Galatasaray karşısında şans verebileceğinin altını çizdiği sözleri dikkat çekti.
Ten Hag açıklamasında, "Altay'ın İngiltere standartlarına uyum sağlaması gerekiyor. Onu geliştirmemiz gerekiyor, bu açık. Antrenmanlarda çok iyi bir izlenim veriyor ve ondan çok memnunuz. Kadromuzda kalemizi koruyacak iki doğru isim olduğuna inanıyoruz" dedi.
Haberde ayrıca Manchester United'ın Galatasaray karşısındaki muhtemel 11'inde kalede Altay Bayındır'a yer verilirken uzun süredir kadro dışında bulunan Anthony'nin de maç kadrosunda olabileceği de vurgulandı.

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