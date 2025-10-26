Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Hellas Verona'ya satın alma opsiyonlu kiralık olarak transfer ettiği Victor Nelsson ile ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Başarılı stoper, Serie A'da çıktığı 7 maçta performansı ile İtalyan ekibinin önemli isimlerinden birisi haline geldi.

VICTOR NELSSON'UN OPSİYONU KULLANABİLİR

İtalyan basınında yer alan habere göre; Hellas Verona, büyük bir sürpriz olmazsa Victor Nelsson'un satın alma opsiyonunu kullanacak. Bu transfer gerçekleşirse sarı-kırmızılıların kasasına 8 milyon euro girecek.

Güncel piyasa değeri 9 milyon euro olan 27 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile sözleşmesi Haziran 2027'de sona eriyor.