Galatasaray'a büyük şok! Wilfried Singo'nun kaçıracağı maçlar belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar bu karşılaşmada 2 puanın yanı sıra Davinson Sanchez ve Wilfried Singo'yu kaybetti.

Davinson Sanchez gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşerken, Singo ise sakatlığı nedeniyle 26. dakikada oyundan çıkmıştı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Singo'nun adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildiği açıklanmıştı.

Altay Bayındır olay oldu! Bütün İngiltere onu konuşuyor: Öyle bir şey yaptı ki...

Kenan Yıldız imzayı resmen atıyor! Büyük ters köşe

WILFRIED SINGO KRİTİK MÜCADELELERİ KAÇIRACAK

Singo'nun 4-5 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Fildişi Sahilli futbolcu milli ara dönüşü zorlu maçlarda takımını yalnız bırakacak.

24 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'ın oynayacağı Başakşehir, Bodo/Glimt, Göztepe ve Trabzonspor maçlarında forma giymesi beklenmiyor. Singo'nun Şampiyonlar Ligi'nde kasım ayının ilk haftasında oynanacak Ajax maçına yetiştirilmeye çalışılacağı kaydedildi.

Yine olay yine o! Mert Hakan Yandaş Samsun'da da rahat durmadı

Arda Turan'ın dünyası yerle bir oldu! Bizzat kendisi açıkladı

Fenerbahçe'ye her şey kabus sezonu hatırlatıyor!

Spor yazarları Samsunspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi! Domenico Tedesco için sert eleştiriler: Bilgisayarı ne derse onu yapıyor