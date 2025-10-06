Altay Bayındır olay oldu! Bütün İngiltere onu konuşuyor: Öyle bir şey yaptı ki...

Manchester United forması giyen Altay Bayındır, bu sezon Premier Lig'de ilk kez Sunderland karşılaşmasında yedek kaldı. Kırmızılılarda, Sunderland karşılaşmasında kaleyi Senne Lammens korudu ve ev sahibi ekip, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Altay Bayındır'ın maçın ardından Senne Lammens'in yanına gitmesi ve Belçikalı file bekçisine sarılması, Manchester United taraftarlarından tam not aldı. Milli eldivenin bu hareketi, İngiltere'de adeta gündem oldu.

Kenan Yıldız imzayı resmen atıyor! Büyük ters köşe

Yine olay yine o! Mert Hakan Yandaş Samsun'da da rahat durmadı

ALTAY BAYINDIR'A METHİYELER DÜZÜLDÜ

İşte Altay Bayındır için sosyal medyada yapılan paylaşımlarda kullanılan ifadelerden bazıları;

"İşte uzun süredir aradığımız ruh bu!"

"Takımın başarısıyla mutlu olanları özlemiştik."

"Kim oynarsa oynasın, kim gol atarsa atsın, birbiriniz için mutlu olun ve birbirinizin başarısını kutlayın."

Arda Turan'ın dünyası yerle bir oldu! Bizzat kendisi açıkladı

Fenerbahçe'ye her şey kabus sezonu hatırlatıyor!

Spor yazarları Samsunspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi! Domenico Tedesco için sert eleştiriler: Bilgisayarı ne derse onu yapıyor

Lucas Torreira bu sezonda Galatasaray'ın kalbi oldu!

Mauro Icardi krizinin perde arkası ortaya çıktı!