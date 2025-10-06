Altay Bayındır olay oldu! Bütün İngiltere onu konuşuyor: Öyle bir şey yaptı ki...

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Manchester United'ın tecrübeli kalecisi Altay Bayındır, adeta taraftarların gönlünü fethetti. Sunderland maçında kulübede oturan Altay Bayındır, maç sonu yaptığı hareketle olay oldu. İşte detaylar...

Manchester United forması giyen Altay Bayındır, bu sezon Premier Lig'de ilk kez Sunderland karşılaşmasında yedek kaldı. Kırmızılılarda, Sunderland karşılaşmasında kaleyi Senne Lammens korudu ve ev sahibi ekip, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Altay Bayındır'ın maçın ardından Senne Lammens'in yanına gitmesi ve Belçikalı file bekçisine sarılması, Manchester United taraftarlarından tam not aldı. Milli eldivenin bu hareketi, İngiltere'de adeta gündem oldu.

ALTAY BAYINDIR'A METHİYELER DÜZÜLDÜ

İşte Altay Bayındır için sosyal medyada yapılan paylaşımlarda kullanılan ifadelerden bazıları;

"İşte uzun süredir aradığımız ruh bu!"

"Takımın başarısıyla mutlu olanları özlemiştik."

"Kim oynarsa oynasın, kim gol atarsa atsın, birbiriniz için mutlu olun ve birbirinizin başarısını kutlayın."

