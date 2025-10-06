Kenan Yıldız imzayı resmen atıyor! Büyük ters köşe

Juventus'ta forma giyen Kenan Yıldız'ın adı bir süredir Premier Lig devleri ile anılıyordu. Rekor bonservis bedeliyle takımdan ayrılacağı öne sürülen Kenan Yıldız, geleceği hakkında kararını verdi. İşte detaylar...+

Milli futbolcumuz Kenan Yıldız için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kariyerine Juventus'ta devam eden ve performansıyla Premier Lig ekiplerinin radarına giren Kenan Yıldız, son kararını verdi.

KENAN YILDIZ JUVENTUS İLE UZATIYOR

İtalyan basınında yer alan habere göre; Premier Lig devi Arsenal, Kenan Yıldız'ı kadrosuna katmak için Juventus ile masaya oturmaya hazırlanırken, büyük bir şok yaşadı. Milli oyuncunun, Juventus'ta kalmak istediğini Torino ekibinin yönetimine bildirdiği kaydedildi.

KENAN YILDIZ'A ZAM YAPILACAK

Çıkan haberin detaylarında, İtalyan ekibinin de Kenan Yıldız'ın bu kararından sonra harekete geçtiği kaydedildi. Ayrıca Çizme ekibinin Kenan Yıldız'ın yıllık maaşını 5 milyon euroya çıkartacağı aktarıldı.

Ayrıca Kenan'ın 2029 yılında bitecek olan sözleşmesinin de 2030'a kadar uzatılacağı bilgisi haberde yer aldı.

