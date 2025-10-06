Kenan Yıldız imzayı resmen atıyor! Büyük ters köşe

Milli futbolcumuz Kenan Yıldız için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kariyerine Juventus'ta devam eden ve performansıyla Premier Lig ekiplerinin radarına giren Kenan Yıldız, son kararını verdi.

KENAN YILDIZ JUVENTUS İLE UZATIYOR

İtalyan basınında yer alan habere göre; Premier Lig devi Arsenal, Kenan Yıldız'ı kadrosuna katmak için Juventus ile masaya oturmaya hazırlanırken, büyük bir şok yaşadı. Milli oyuncunun, Juventus'ta kalmak istediğini Torino ekibinin yönetimine bildirdiği kaydedildi.

Yine olay yine o! Mert Hakan Yandaş Samsun'da da rahat durmadı

Arda Turan'ın dünyası yerle bir oldu! Bizzat kendisi açıkladı

KENAN YILDIZ'A ZAM YAPILACAK

Çıkan haberin detaylarında, İtalyan ekibinin de Kenan Yıldız'ın bu kararından sonra harekete geçtiği kaydedildi. Ayrıca Çizme ekibinin Kenan Yıldız'ın yıllık maaşını 5 milyon euroya çıkartacağı aktarıldı.

Ayrıca Kenan'ın 2029 yılında bitecek olan sözleşmesinin de 2030'a kadar uzatılacağı bilgisi haberde yer aldı.

Fenerbahçe'ye her şey kabus sezonu hatırlatıyor!

Spor yazarları Samsunspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi! Domenico Tedesco için sert eleştiriler: Bilgisayarı ne derse onu yapıyor

Lucas Torreira bu sezonda Galatasaray'ın kalbi oldu!

Samsunspor'un iptal edilen golünde karar doğru mu? beIN Trio son noktayı koydu

Mauro Icardi krizinin perde arkası ortaya çıktı!

Derya Uluğ Samsunspor maçı sonrası açtı ağzını yumdu gözünü! Fenerbahçeli futbolculara sert sözler

Jose Mourinho Benfica taraftarlarını çıldırttı!