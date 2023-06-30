Galatasaray'a Paredes'ten kötü haber

Galatasarat taraftarı Arjantinli yıldız Leandro Parede'yi beklerken İtalyan basınından Sarı Kırmızılıları üzecek haber geldi.

Galatasaray'a Paredes'ten kötü haber

Editör: Barış Atakan

Galatasaray’la prensip anlaşmasına vardığı yazılan Leandro Paredes transferi çıkmaza girdi.

Kiralık gittiği Juventus’a veda eden, yeni sezon planları arasında yer almadığı PSG’yle de yolları ayırmaya hazırlanan Paredes, Galatasaray’a senelik 2.5 milyon Euro maaş teklifine yanıt vermeden araya İtalyan kulüpleri Lazio ve Roma girdi.

Sky Sport Italia, Paris Saint-Germain ile olan sözleşmesinin son yılına giren Paredes'in Palermo ve Roma için Serie A'da oynadığı İtalya'da kalmaya istekli olduğunu iddia etti .

Aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'nde oynamak isteyen yıldız futbolcunun, bu yüzden onun gereksinimlerine potansiyel olarak uyabilecek tek takımın Maurizio Sarri'nin Lazio'su olduğu vurgulandı.

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