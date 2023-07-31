Galatasaray'a UEFA soruşturması. Transferleri baş ağrıtacak

Galatasaray, transferde bombaları peş peşe patlatıp, astronomik bedellere imza atarken, UEFA'nın da harekete geçtiği ortaya çıktı.

Son 3 yıllık zararı 1.8 milyar TL olan sarı kırmızılıların eksiye düşen diğer takımlar gibi incelemeye alındığı belirtildi.

Medyaradar'ın Futbol Dergi'ye dayandırarak verdiği habere göre; Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili Erden Timur, yapılan transferlerde FFP radarına takılmak istemediklerini ifade etmişti. Ancak astronomik bedellerle yapılan transferler UEFA'nın dikkatini çekti.

Habere göre; sarı kırmızılıların açıkladığı son 3 yıllık zarar, 1.8 milyar TL euro bazında ise 106 milyon euro. Bu, UEFA sınırının üzerinde.

İncelemenin sonucunda sarı kırmızılı kulübün başının ağrıyabileceği belirtiliyor.