Galatasaray'a UEFA soruşturması. Transferleri baş ağrıtacak

Galatasaray flaş transferleri üst üste açıklarken, UEFA'nın da harekete geçtiği ortaya çıktı.

Galatasaray'a UEFA soruşturması. Transferleri baş ağrıtacak

Galatasaray, transferde bombaları peş peşe patlatıp, astronomik bedellere imza atarken, UEFA'nın da harekete geçtiği ortaya çıktı.

Son 3 yıllık zararı 1.8 milyar TL olan sarı kırmızılıların eksiye düşen diğer takımlar gibi incelemeye alındığı belirtildi.

Medyaradar'ın Futbol Dergi'ye dayandırarak verdiği habere göre; Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili Erden Timur, yapılan transferlerde FFP radarına takılmak istemediklerini ifade etmişti. Ancak astronomik bedellerle yapılan transferler UEFA'nın dikkatini çekti.

Habere göre; sarı kırmızılıların açıkladığı son 3 yıllık zarar, 1.8 milyar TL euro bazında ise 106 milyon euro. Bu, UEFA sınırının üzerinde.

İncelemenin sonucunda sarı kırmızılı kulübün başının ağrıyabileceği belirtiliyor.

Öne Çıkanlar
Alman Bakanlığın CHP’li Esenyurt Belediyesi ile birlikte sığınmacı entegrasyonu için çalışma yaptığı ortaya çıktı
Alman Bakanlığın CHP’li Esenyurt Belediyesi ile birlikte sığınmacı entegrasyonu için çalışma yaptığı ortaya çıktı
MasterChef Büşra kimdir? MasterChef All Star Büşra Zambak kaç yaşında nereli?
MasterChef Büşra kimdir? MasterChef All Star Büşra Zambak kaç yaşında nereli?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti dün akşam kim gitti?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti dün akşam kim gitti?
Şerafettin yaptı yine Tilki'liğini. G. Saray ve F. Bahçe'nin para oyununu ortaya çıkardı
Şerafettin yaptı yine Tilki'liğini. G. Saray ve F. Bahçe'nin para oyununu ortaya çıkardı
Eyyam-ı Bahur ne demek? Eyyam-ı Bahur sıcakları ne anlama geliyor?
Eyyam-ı Bahur ne demek? Eyyam-ı Bahur sıcakları ne anlama geliyor?
Atatürk milleti tartaklayan CHP’li vekilleri görse bastonuyla kovalardı
Atatürk milleti tartaklayan CHP’li vekilleri görse bastonuyla kovalardı
Son Haberler
Konyaspor gol yağdırdı Spor
Konyaspor gol yağdırdı
Akbelen'deki katliamın boyutu ortaya çıktı Güncel
Akbelen'deki katliamın boyutu ortaya çıktı
Tır sürücüsü neredeyse bir Aileyi hayattan koparacaktı Güncel
Tır sürücüsü neredeyse bir Aileyi hayattan koparacaktı
Son dakika... BDDK'dan kredi kartı düzenlemesi Ekonomi
Son dakika... BDDK'dan kredi kartı düzenlemesi
İslam Memiş açıkladı altın sahiplerinin dili tutuldu: "Ağustos geldi hazırlığa başlayın" Ekonomi
İslam Memiş açıkladı altın sahiplerinin dili tutuldu: "Ağustos geldi hazırlığa başlayın"
Evi boşaltma tartışmasında kiracılar ev sahibine keserle saldırdı Güncel
Evi boşaltma tartışmasında kiracılar ev sahibine keserle saldırdı
Çankırı’da kumar operasyonu:1 gözaltı Güncel
Çankırı’da kumar operasyonu:1 gözaltı