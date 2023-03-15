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Abdülkerim Bardakçı ile ilgili flaş iddia

Galatasaray'da Abdülkerim Bardakçı ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı

Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba - 07:47
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Galatasaray'da Abdülkerim Bardakçı gelişmesi

Abdülkerim Bardakçı ile ilgili flaş iddia
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Galatasaray'la sezon başında 4 yıllık sözleşme imzalayan Abdülkerim Bardakçı ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

Sabah gazetesindeki habere göre sarı kırmızılı futbolcuya İtalya'dan 2 kulüp talip oldu.

Habere göre; yıldız futbolcunun menajeriyle İtalya Serie A'dan iki kulübün temas kurduğu belirlendi. Bu kulüplerden birisinin Atalanta olduğu ileri sürüldü.

Sezon başında Fenerbahçe ve Beşiktaş ile müthiş bir transfer savaşına girerek Abdülkerim'i kadrosuna katan Sarı-Kırmızılılar, 28 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalamıştı.

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