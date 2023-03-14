Okan Buruk, 'Altını özellikle çiziyorum' dedi ve açıkladı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ligde kırdıkları rekor ve transfer çalışmalarıyla ilgili Beinsports'un sorularını cevapladı.

Buruk, şunları söyledi:

"Altını özellkle çiziyorum, bu dönemde yer almak, takımın başında olmak ve bu dönemde yer almak ilk olarak teknik adamı öne çıkarsa da bunu beraber yaşadığımız bir kitle var. Oyuncularımız, staffımız, tesis çalışanlarımız, yöneticilerimiz büyük Galatasaray taraftarı ve camiası var.

Bu galibiyet serisinde de hepimizin büyük payı var. Bu rekoru hepimiz birlikte kırdık. Ana amacımız rekor kırmak değil tüm maçlarımızı kazanmaktı. Tüm maçları kazanmamız bize rekor getirdi.

Transfer yaparken tabii ki hep iyi futbolcunun yanında iyi insan olması, iyi karakter olmasını istiyorsunuz. Asıl iş takımın birbirine kenetlenmesi.

Takımda çok yıldız isim var. Çok önemli bir oyuncu grubuna sahipken onların birlik olması, kaptanların aldığı roller, bizim rollerimiz önemli.

Erden bey çok ilgileniyor. Cenk Ergün olsun Ayhan Akman olsun bu akşam onlarla beraberiz bir aile ortamını ortaya koyuyoruz.

Oyuncularımızın en rahat edeceği şekilde onları mutlu etmek istiyoruz. Onlar mutlu oldukça birbirini sevdikçe başarılar da artmış oluyor. Bizim görevimiz onların saha içi ve saha dışı performanslarını artırmak."