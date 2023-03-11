11 Mart 2023 Cumartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Okan Buruk: Fenerbahçe de bu işin içinde

Okan Buruk: Fenerbahçe de bu işin içinde

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa maçından sonra açıklamalarda bulundu

Haber Giriş: 11 Mart 2023 Cumartesi - 22:07
Takip Et

Okan Buruk'tan flaş açıklama

Okan Buruk: Fenerbahçe de bu işin içinde
+
Aa
-

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa'yı 1-0 yendikleri maçtan sonra konuştu.

Buruk, şunları söyledi:

"Kasımpaşa 10 kişi ile bekledi, hızlı hücumu denedi. Ancak buna izin vermedik. Ofansta daha iyi olsak, daha farklı kazanabilirdik.

Galatasaray'ın hedefi rekorlar kırmak ve kupalar kazanmaktır. Biz de bunun için çalışıyoruz. Rekor bana nasip oldu ama bu Galatasaray'ın kulüp olarak kırdığı bir rekor. 

Bir kenetlenme var. Bu kenetlenme sahaya yansıyor. Hedefimiz şampiyon olmak. 

Fenerbahçe'nin 9 puan önündeyiz. Bu farkı koruyup, bunu artırmak istiyoruz. Rakibimizin de iyi bir kadrosu var. Sevilla maçının ilk yarısında iyi oynadıklarını net şekilde gördük. 

Fenerbahçe de bu işin içinde. Şu anda gözüken, 2 takım arasında bu işin daha net geçeceği gibi. Ligin sonuna kadar elimizden geleni yapacağız.

Zaniolo'nun biraz daha süresi var. Bugün onun için büyük bir moral oldu. Buna ihtiyacı var, oynamak istiyor, kazanmak istiyor, tekrar milli takıma gitmeyi ve orada başarılı olmayı istiyor. Bunu sevinçlerinde de gördük."

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Çok sert vuracak. Meteoroloji 58 ili birden uyardı 
1
﻿Çok sert vuracak. Meteoroloji 58 ili birden uyardı 
﻿Çok sert vuracak. Meteoroloji 58 ili birden uyardı 
﻿Saniyede 25 km hızla Dünya'ya doğru geliyor. NASA tarih vererek uyardı
2
﻿Saniyede 25 km hızla Dünya'ya doğru geliyor. NASA tarih vererek uyardı
﻿Saniyede 25 km hızla Dünya'ya doğru geliyor. NASA tarih vererek uyardı
﻿Her trafik ışığında araçların etrafını sarıyorlar. Adanalılar isyanda. Kim dur diyecek bunlara
3
﻿Her trafik ışığında araçların etrafını sarıyorlar. Adanalılar isyanda. Kim dur diyecek bunlara
﻿Her trafik ışığında araçların etrafını sarıyorlar. Adanalılar isyanda. Kim dur diyecek bunlara
﻿Microsoft Word'e 40 yıldır beklenen özellik geliyor. Kullanıcılar çok sevinecek
4
﻿Microsoft Word'e 40 yıldır beklenen özellik geliyor. Kullanıcılar çok sevinecek
﻿Microsoft Word'e 40 yıldır beklenen özellik geliyor. Kullanıcılar çok sevinecek
﻿Demet Şener ve İbrahim Kutluay yeniden mahkemelik oldu. 4 yıl önce boşanmışlardı
5
﻿Demet Şener ve İbrahim Kutluay yeniden mahkemelik oldu. 4 yıl önce boşanmışlardı
﻿Demet Şener ve İbrahim Kutluay yeniden mahkemelik oldu. 4 yıl önce boşanmışlardı
﻿Nurgül Yeşilçay'dan seçim gününe dair mükemmel tespit. Analar kurtaracak ülkeyi
6
﻿Nurgül Yeşilçay'dan seçim gününe dair mükemmel tespit. Analar kurtaracak ülkeyi
﻿Nurgül Yeşilçay'dan seçim gününe dair mükemmel tespit. Analar kurtaracak ülkeyi
﻿Galatasaray Kasımpaşa: İlk onbir belli oldu. Okan Buruk'tan flaş karar
7
﻿Galatasaray Kasımpaşa: İlk onbir belli oldu. Okan Buruk'tan flaş karar
﻿Galatasaray Kasımpaşa: İlk onbir belli oldu. Okan Buruk'tan flaş karar
﻿Rıza Çalımbay'dan flaş açıklama
﻿Rıza Çalımbay'dan flaş açıklama
﻿Rıza Çalımbay'dan flaş açıklama
﻿Selçuk İnan Galatasaray'a yenilen oyuncularını tebrik etti
﻿Selçuk İnan Galatasaray'a yenilen oyuncularını tebrik etti
﻿Selçuk İnan Galatasaray'a yenilen oyuncularını tebrik etti
﻿Malatya'da enkaz altında kaldığına ilişkin asılsız ihbarda bulunan şüpheli gözaltına alındı
﻿Malatya'da enkaz altında kaldığına ilişkin asılsız ihbarda bulunan şüpheli gözaltına alındı
﻿Malatya'da enkaz altında kaldığına ilişkin asılsız ihbarda bulunan şüpheli gözaltına alındı
﻿Baba ve oğlunu hayattan koparan kaza
﻿Baba ve oğlunu hayattan koparan kaza
﻿Baba ve oğlunu hayattan koparan kaza
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.