Okan Buruk: Fenerbahçe de bu işin içinde

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa'yı 1-0 yendikleri maçtan sonra konuştu.

Buruk, şunları söyledi:

"Kasımpaşa 10 kişi ile bekledi, hızlı hücumu denedi. Ancak buna izin vermedik. Ofansta daha iyi olsak, daha farklı kazanabilirdik.

Galatasaray'ın hedefi rekorlar kırmak ve kupalar kazanmaktır. Biz de bunun için çalışıyoruz. Rekor bana nasip oldu ama bu Galatasaray'ın kulüp olarak kırdığı bir rekor.

Bir kenetlenme var. Bu kenetlenme sahaya yansıyor. Hedefimiz şampiyon olmak.

Fenerbahçe'nin 9 puan önündeyiz. Bu farkı koruyup, bunu artırmak istiyoruz. Rakibimizin de iyi bir kadrosu var. Sevilla maçının ilk yarısında iyi oynadıklarını net şekilde gördük.

Fenerbahçe de bu işin içinde. Şu anda gözüken, 2 takım arasında bu işin daha net geçeceği gibi. Ligin sonuna kadar elimizden geleni yapacağız.

Zaniolo'nun biraz daha süresi var. Bugün onun için büyük bir moral oldu. Buna ihtiyacı var, oynamak istiyor, kazanmak istiyor, tekrar milli takıma gitmeyi ve orada başarılı olmayı istiyor. Bunu sevinçlerinde de gördük."