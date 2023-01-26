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  • Okan Buruk'un Emin Bayram planı ortaya çıktı

Okan Buruk'un Emin Bayram planı ortaya çıktı

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk futbolcularla özel görüşmelere başladı. Başarılı çalıştırıcı ilk olarak Emin Bayram için takımla konuştu.

Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe - 13:40
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Galatasaray'da Emin Bayram planı

Okan Buruk'un Emin Bayram planı ortaya çıktı
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Sarı - Kırmızılı ekipte gözler Giresunspor maçına çevrildi.

Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı'nın yokluğunda Giresunspor maçında kimin stoperde oynayacağı merak konusu olurken, Fanatik'in haberine göre Nelsson'un partneri büyük ihtimalle Emin Bayram olacağı belirtildi.

Aslan'ın hocası Okan Buruk, defans oyuncularıyla görüşerek, tecrübesiz genç stopere saha içinde herkesin yardım etmesini istedi.

Maça sol stoperde başlaması beklenen Emin ise idmanlardaki soğukkanlı hareketleriyle dikkat çekiyor.

19 yaşındaki savunmacı bu sezon şu ana kadarki bölümde 6 lig maçında 335 dakika, 4 kupa maçında da 314 dakika süre aldı. 

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27 FB
26.01.2023 13:57
bir fb li olarak alkışlıyorum bizim casus gibi değil TÜRK TEKNİKDİREKTÖRLERİ ÇOCUKLARIMIZA SAHİP ÇIKAR  
 
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