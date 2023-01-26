Okan Buruk'un Emin Bayram planı ortaya çıktı

Sarı - Kırmızılı ekipte gözler Giresunspor maçına çevrildi.

Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı'nın yokluğunda Giresunspor maçında kimin stoperde oynayacağı merak konusu olurken, Fanatik'in haberine göre Nelsson'un partneri büyük ihtimalle Emin Bayram olacağı belirtildi.

Aslan'ın hocası Okan Buruk, defans oyuncularıyla görüşerek, tecrübesiz genç stopere saha içinde herkesin yardım etmesini istedi.

Maça sol stoperde başlaması beklenen Emin ise idmanlardaki soğukkanlı hareketleriyle dikkat çekiyor.

19 yaşındaki savunmacı bu sezon şu ana kadarki bölümde 6 lig maçında 335 dakika, 4 kupa maçında da 314 dakika süre aldı.