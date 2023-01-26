Süper Lig lideri Galatasaray Avrupa'da da zirvede

12 resmi maçta 12 galibiyet alan, Süper Lig'de en yakın Fenerbahçe'nin 4 puan önünde bulunan Galatasaray, Avrupa'da da zirveye çıktı.

Ligdeki son 10 maçında 9 galibiyet, 1 beraberlik elde eden ve 28 puan toplayan sarı kırmızılılar, Avrupa'nın 10 büyük liginin de en iyi takımı oldu.

Galatasaray'ı Genk (27), Napoli (27), Arsenal (26), Barcelona (25), Juventus (25) ve Bayern Münih (24) takip etti.

Sarı kırmızılı takımın son 10 maçlık performansında Icardi 6, Kerem 5, Gomis de 4 golle büyük pay sahibi oldu.

Mata ve Mertens 3'er gol atarken, Barış Alper 2 kez, Abdülkerim, Oliveira ve Emre Taşdemir de 1 gol kaydetti. İki golü de rakipler kendi kalesine gönderdi.