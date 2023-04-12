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Galatasaray'a müjdeli haber

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Yukatel Kayserispor'u ağırlayacak Galatasaray, hazırlıklarına devam etti.

Haber Giriş: 12 Nisan 2023 Çarşamba - 20:49
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Galatasaray'da flaş Abdulkerim Bardakcı gelişmesi

Galatasaray'a müjdeli haber
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Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 14 Nisan Cuma günü Yukatel Kayserispor'u ağırlayacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın topla ısınmayla başladığı belirtildi. Futbolcuların 3 grup halinde 8'e 2 pas organizasyonlarıyla sürdürdüğü antrenmanı savunma ve hücum çalışmasıyla tamamladığı aktarıldı.

ABDULKERİM'DEN MÜJDELİ HABER GELDİ
Kendisi için hazırlanan özel tedavi programı sonrası Abdülkerim Bardakcı'nın idmanın tamamında takımla beraber çalıştığı ifade edildi. Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

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