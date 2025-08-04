Galatasaray'da flaş ayrılık! Duyanlar kulaklarına inamamadı: 1. Lig ekibine imza attı

Süper Lig'de üst üste 3. şampiyonluğuna ulaşan ve 4. şampiyonluk parolasıyla yeni sezon için çalışmalarına devam eden Galatasaray'da sıcak bir gelişme yaşandı. Cimbom, genç oyuncusunu Trendyol 1. Lig ekibine kiraladı.

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ÜMRANİYESPOR GALATASARAY'DAN TRANSFER YAPTI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Ümraniyespor, Süper Lig devi Galatasaray’ın 2005’li yıldızı Ali Turap Bülbül’ü kadrosuna kattı. Sabuncuoğlu, sosyal medyadan hesabından bu transferi duyurdu.

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