Kerem Aktürkoğlu Manchester United'ın kapısından döndü! Sebebi olay oldu

Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Benfica'da forma giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Benfica formasıyla geçen sezon kariyerinin en iyi dönemini yaşayan ve Portekiz Ligi'nde 11 gol ve 11 asist yapmıştı ve Manchester United'i peşine takmıştı.

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Ruben Amorim yönetimindeki Kırmızı Şeytanlar, Kerem için Benfica'ya ilgi mektubu gönderdi ve temsilcisiyle görüşmeler yapmıştı. Bu transferin gerçekleşmeme nedeni olarak flaş bir iddia gündeme geldi.

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MANCHESTER UNITED KEREM AKTÜRKOĞLU'NDAN FİLİSTİN NEDENİYLE VAZGEÇMİŞ!

Sabah'ta yer alan habere göre; Manchester United yönetimdeki bazı isimlerin, Kerem Aktürkoğlu'nun, Filistin'e destek paylaşımlarını gerekçe göstererek transfere karşı çıkmasıyla süreç son buldu.

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Milli oyuncunun transferinin bu nedenle gerçekleşmediğini öğrenince temsilcisine "Hiç problem yok. Rızkı veren Allah'tır. Ortada yapılan bir zulüm var ve ben buna sessiz kalamam. Hiçbir şey ölen, aç kalan çocuklardan değerli değil." yanıtıyla karşılık verdiği belirtildi.

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BRIGHTON DA İSTİYOR

26 yaşındaki oyuncu için bir başka Premier Lig ekibi Brighton'un da devrede olduğu iddia edildi. Ferdi Kadıoğlu'nun da formasını giydiği ekip, Kerem için resmi teklif yapmaya hazırlanıyor.

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