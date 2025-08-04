Hırvat basını duyurdu! Fenerbahçe'de flaş Livakovic gelişmesi

Fenerbahçe'nin kalecisi Dominik Livakovic'in sarı-lacivertli takımdaki macerası sona eriyor. Deneyimli kalecisi için ülkesinde çarpıcı bir haber gündeme damga vurdu.

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DOMINIK LIVAKOVIC FENERBAHÇE'DEN AYRILIYOR

Hırvat basınından Sportske Novosti'de yer alan habere göre; Dominik Livakovic'in kısa süre içinde takımdan ayrılacağı iddia edildi.

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Haberde, Livakovic'in Fenerbahçe kariyerinin sonuna geldiği vurgulanırken, oyuncunun Avrupa'nın 5 büyük liginden birine transfer olmasının beklendiği belirtildi.

Dominik Livakovic'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek. Hırvat eldivenin güncel piyasa değeri 9 milyon euro.

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