Hırvat basını duyurdu! Fenerbahçe'de flaş Livakovic gelişmesi

Kaynak: Haber Merkezi
Hırvat basını duyurdu! Fenerbahçe'de flaş Livakovic gelişmesi

Fenerbahçe'de Dominik Livakovic için beklenen ayrılık kapıya dayandı. Tecrübeli file bekçisinin, kısa süre içerisinde takımdan ayrılacağı iddia edildi.

Fenerbahçe'nin kalecisi Dominik Livakovic'in sarı-lacivertli takımdaki macerası sona eriyor. Deneyimli kalecisi için ülkesinde çarpıcı bir haber gündeme damga vurdu.

Sadettin Saran'dan Ali Koç'u çok kızdıracak sözler! Seçim öncesi kılıcını çektiSadettin Saran'dan Ali Koç'u çok kızdıracak sözler! Seçim öncesi kılıcını çekti

DOMINIK LIVAKOVIC FENERBAHÇE'DEN AYRILIYOR

Hırvat basınından Sportske Novosti'de yer alan habere göre; Dominik Livakovic'in kısa süre içinde takımdan ayrılacağı iddia edildi.

Kerem Aktürkoğlu Manchester United'ın kapısından döndü! Sebebi olay olduKerem Aktürkoğlu Manchester United'ın kapısından döndü! Sebebi olay oldu

eb8a8819179248478f48-04082025a5d7bcfd.jpg

Bakanlıktan 'Fenerbahçe ve yapı' iddiasına büyük harfle yanıt!Bakanlıktan 'Fenerbahçe ve yapı' iddiasına büyük harfle yanıt!

Haberde, Livakovic'in Fenerbahçe kariyerinin sonuna geldiği vurgulanırken, oyuncunun Avrupa'nın 5 büyük liginden birine transfer olmasının beklendiği belirtildi.

Dominik Livakovic'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek. Hırvat eldivenin güncel piyasa değeri 9 milyon euro.

Fenerbahçe'den Sebastian Szymanski için Lazio'ya net cevap!Fenerbahçe'den Sebastian Szymanski için Lazio'ya net cevap!

Galatasaray'a Barış Alper Yılmaz piyangosu! Süper Lig tarihine geçecek rakamGalatasaray'a Barış Alper Yılmaz piyangosu! Süper Lig tarihine geçecek rakam

Chelsea yıldızını Beşiktaş'a önerdi!Chelsea yıldızını Beşiktaş'a önerdi!

Son Haberler
Elazığ-Diyarbakır yolunda korkunç kaza
Elazığ-Diyarbakır yolunda korkunç kaza
Galatasaray'da flaş ayrılık! Duyanlar kulaklarına inamamadı: 1. Lig ekibine imza attı
Galatasaray'da flaş ayrılık! Duyanlar kulaklarına inamamadı: 1. Lig ekibine imza attı
Anne sütü gelecek nesilleri kurtarıyor! İşin uzmanları anlattı
Anne sütü gelecek nesilleri kurtarıyor! İşin uzmanları anlattı
Kuzeni tarafından vurularak öldürüldü!
Kuzeni tarafından vurularak öldürüldü!
Sahte diploma skandalı kan dondurdu! Ölülerin kayıtları silinmiş
Sahte diploma skandalı kan dondurdu! Ölülerin kayıtları silinmiş