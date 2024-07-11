Galatasaray'da flaş istifa

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Galatasaray'da flaş istifa

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Can Natan, kulüpteki görevinden istifa etti.

Sarı-kırmızılı kulüpte flaş bir gelişme yaşandı.

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Can Natan, Galatasaray AŞ'deki görevinden istifa etti.

KAP'A BİLDİRİLDİ
Galatasaray'ın KAP'a bildirdiği açıklamada, ''Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Can Natan 11.07.2024 tarihinde görevinden istifa ederek ayrılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'' ifadelerine yer verildi.

SEBEBİNİ AÇIKLADI
Can Natan, kulüpyen neden istifa ettiğini açıkladı.

Yoğunluğundan dolayı istifa ettiğini belirten Can Natan, "Yoğunluğum sebebiyle Sportif AŞ'den istifa ettim. Yönetim Kurulu görevim devam ediyor. Sportif AŞ'ye dışarıdan her türlü desteği vermeye devam edeceğim." açıklamasını yaptı.

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