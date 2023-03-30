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Galatasaray'da 175 bin forma bitince sıkınıtı ortaya çıktı

Galatasaray Store’larda sezonun bitmesine aylar kala formalar tükendi.

Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe - 08:41
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Galatasaray'da formalar bitti

Galatasaray'da 175 bin forma bitince sıkınıtı ortaya çıktı
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Bu sezon 175 bin forma satılırken, tedarikçi firma olan Nike’ın kısa sürede forma yetiştirmesinin mümkün olmadığı belirtildi.

Normalde Nike’ın 18 ay önce siparişleri aldığı bu dönemin de pandemiye denk gelmesinden dolayı siparişlerin çok yüksek tutulmadığı öğrenildi.

Sorunun Nike ile kısa sürede çözülememesinden dolayı formül arayan yönetimin, yurt dışında çeşitli mağazalarda satılmayan formaları toplamaya çalışacağı öğrenildi.

Bu kapsamda yaklaşık 15 bin formanın alınarak mağazalara getirilmesinin planlandığı öğrenildi.

Sarı-kırmızılıların bu sezonki yıldız transferleri ile beraber, alınan iyi sonuçlar, satışları yükseltti. (Milliyet)



 

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