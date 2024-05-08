Mehmet Şimşek’ten son dakika vergi çıkışı

Kaynak: Haber Merkezi Nilay Abdal
Mehmet Şimşek’ten son dakika vergi çıkışı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten enflasyon ve vergilere ilişkin flaş açıklamalarda bulundu.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, enflasyonu tek haneye düşürmeyi programlarının temel hedefi olarak belirlediklerini ifade ederek, fiyat istikrarı olmadan gelir dağılımında adalet ve kalıcı refah artışının mümkün olmayacağını belirtti.

Bakan Şimşek açıklamasının devamında, ayrıca vergide adaleti güçlendirmek için önemli düzenlemeler yaptıklarını belirtti.

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"ASGARİ ÜCRETİ VERGİ DIŞI BIRAKTIK"

Bakan Şimşek, düzenlemelere yönelik atılan adımları ise şu şekilde sıraladı:

“- Asgari ücreti vergi dışı bıraktık,

- Gelir vergisi tarifesinde en alt dilimdeki vergi oranını düşürdük, en üst dilimdeki vergi oranını yükselttik,

- Kurumlar vergisi oranını artırdık, banka ve finans kurumları için daha yüksek oran belirledik.”

Vatandaşların alım gücünü artırmak için her alanda çalışmalara aralıksız devam ettiklerini beliren Bakan Şimşek, programın şeffaf, öngörülebilir ve kural bazlı politikalara dayalı olup ülkenin kendi programı olduğunu ve başarı ile uygulandığını bildirdi.

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