Salep soğanını izinsiz toplayan 5 şahıs suçüstü yakalandı

Kaynak: İHA
Salep soğanını izinsiz toplayan 5 şahıs suçüstü yakalandı
Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, 'Vatan kalesinden cennete uçanlar' projesi çerçevesinde, 193 şehidin künyesinin asılı olduğu 'Şehitler Ağacı'na yeni isimler ekledi.

Çanakkale, Sarıkamış, Balkan Savaşı, Filistin Cephesi, Irak Cephesi ve Azerbaycan'da kahramanca savaşan 1310 Kırşehirli şehidin adı da ağaca eklendi.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü tarafından desteklenen 'Vatan kalesinden cennete uçanlar' projesi kapsamında, Kırşehir'de yaşamını yitiren 1310 şehidin isimlerinin yaşatılması için çalışma başlatıldı. Kent Park'ta hazırlanan ağaca, söz konusu savaşlarda hayatını kaybeden askerlerin isimlerinin yazılı olduğu künyeler asıldı. Bu sayede, şehitlerin isimleri ağaçta sonsuza kadar yaşatılmış oldu.

Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan, proje hakkında yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı'nın desteklediği projenin bir parçası olarak, şehitlerin isimlerinin yaşatılması için Şehitler Ağacı'nı oluşturduklarını belirtti. Kılıçaslan, 193 şehidin isminin yanı sıra, 1310 kahramanın ismini de ağaca eklediklerini ifade ederek, şehitlerin isimlerini daima yaşatmak istediklerini vurguladı ve projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Son Haberler
Bir bakan bir daha baktı. Olay kadın göstermeye doyamadı Magazin
Bir bakan bir daha baktı. Olay kadın göstermeye doyamadı
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçeli futbolcular hakkında flaş iddia Spor
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçeli futbolcular hakkında flaş iddia
Zehir tacirlerine operasyon Gündem
Zehir tacirlerine operasyon
Almanya'da şirket iflasları nisanda arttı Ekonomi
Almanya'da şirket iflasları nisanda arttı
Balıkesir'de PKK operasyonu Gündem
Balıkesir'de PKK operasyonu
Edirne’de korkutan yangın Yerel Haberler
Edirne’de korkutan yangın
Bakan sokak köpekleri için net tarih verdi. 'Şimdi o kısımdayız' Gündem
Bakan sokak köpekleri için net tarih verdi. 'Şimdi o kısımdayız'