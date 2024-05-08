Salep soğanını izinsiz toplayan 5 şahıs suçüstü yakalandı

Çanakkale, Sarıkamış, Balkan Savaşı, Filistin Cephesi, Irak Cephesi ve Azerbaycan'da kahramanca savaşan 1310 Kırşehirli şehidin adı da ağaca eklendi.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü tarafından desteklenen 'Vatan kalesinden cennete uçanlar' projesi kapsamında, Kırşehir'de yaşamını yitiren 1310 şehidin isimlerinin yaşatılması için çalışma başlatıldı. Kent Park'ta hazırlanan ağaca, söz konusu savaşlarda hayatını kaybeden askerlerin isimlerinin yazılı olduğu künyeler asıldı. Bu sayede, şehitlerin isimleri ağaçta sonsuza kadar yaşatılmış oldu.

Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan, proje hakkında yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı'nın desteklediği projenin bir parçası olarak, şehitlerin isimlerinin yaşatılması için Şehitler Ağacı'nı oluşturduklarını belirtti. Kılıçaslan, 193 şehidin isminin yanı sıra, 1310 kahramanın ismini de ağaca eklediklerini ifade ederek, şehitlerin isimlerini daima yaşatmak istediklerini vurguladı ve projede emeği geçenlere teşekkür etti.