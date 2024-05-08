Ebrar Karakurt'tan Beşiktaş sürprizi

Muhammed Mirza Şeker
Ebrar Karakurt'tan Beşiktaş sürprizi
Ebrar Karakurt ve Beşiktaş'ın yeni transferleri siyah-beyazlıların kupa maçını izlemeye Tüpraş Stadyumu'na gitti.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Beşiktaş sahasında Ankaragücü ile karşı karşıya geldi.

Tüpraş Stadyumu’nda oynanan mücadelede siyah-beyazlılar Başkent ekibini 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Beşiktaş’a galibiyeti getiren golü 70. Dakikada Ernest Muçi kaydetti.

İlk maçta Ankara’da rakibiyle 0-0 berabere kalan Beşiktaş bu sonuç ile birlikte adını finale yazdırdı.

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Karşılaşmanın ardından Beşiktaşlı taraftarlar büyük bir sevinç yaşarken tribünde sürpriz bir isimler de ortaya çıktı.

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Filenin Sultanları’nın yıldızı ve fanatik Beşiktaşlı olan Ebrar Karakurt ve siyah-beyazlıların yeni transferleri olan Saliha Şahin ve Beliz Başkır’da karşılaşmayı yerinden izledi.

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Önümüzdeki sezon Beşiktaş forması giyecek olan ikili karşılaşma öncesi stadyumdaki ekrana yansıtılarak tanıtıldı.

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