Ebrar Karakurt'tan Beşiktaş sürprizi

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Beşiktaş sahasında Ankaragücü ile karşı karşıya geldi.

Tüpraş Stadyumu’nda oynanan mücadelede siyah-beyazlılar Başkent ekibini 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Beşiktaş’a galibiyeti getiren golü 70. Dakikada Ernest Muçi kaydetti.

İlk maçta Ankara’da rakibiyle 0-0 berabere kalan Beşiktaş bu sonuç ile birlikte adını finale yazdırdı.

Karşılaşmanın ardından Beşiktaşlı taraftarlar büyük bir sevinç yaşarken tribünde sürpriz bir isimler de ortaya çıktı.

Filenin Sultanları’nın yıldızı ve fanatik Beşiktaşlı olan Ebrar Karakurt ve siyah-beyazlıların yeni transferleri olan Saliha Şahin ve Beliz Başkır’da karşılaşmayı yerinden izledi.

Önümüzdeki sezon Beşiktaş forması giyecek olan ikili karşılaşma öncesi stadyumdaki ekrana yansıtılarak tanıtıldı.