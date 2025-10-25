Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz devi Liverpool'dan sonra Norveç ekibi Bodo/Glimt'i de mağlup ederek 2. galibiyetini elde etti. Sarı-kırmızılı yönetimin kesenin ağzını açtığı ve futbolculara 5 milyon liralık prim ödemesi yaptığı ortaya çıktı.

Galatasaray'da futbolcuların yüzünü güldüren gelişme! - Resim : 2

GALATASARAY'DA GÖZTEPE ÖNCESİ PRİM DOPİNGİ!

Galatasaray yönetiminin karşılaşmadan 1 gün sonra 5 milyon lirayı hesaplara yatırması pazar günü oynanacak Göztepe maçı öncesi futbolculara moral oldu.

Liverpool zaferinden sonra da önemli bir gelir elde eden Galatasaraylı futbolcular, Bodo galibiyetiyle birlikte yeniden ceplerini doldurdular.

