Okan Buruk Gomis krizini açıkladı. ''Oynamak istemiyor''

Galatasaray'ın Karagümrük ile 3-3 berabere kaldığı maçın ardından Okan Buruk, Gomis hakkında itirafta bulundu.

Buruk Gomis'in oynamak istemediğini açıkladı:

''Bafetimbi Gomis, Alanyaspor maçında Barış Alper'i oyuna aldığımız için, sezonun geri kalanında forma giymek istemedi.

Perşembe günü bana bundan sonra oynamak istemediğini söyledi. Bu benim için çok büyük sürpriz oldu.

Bu süreçten sonra gerekli kararları yönetimimiz verecek.''

Bu sezon Galatasaray formasıyla 26 maçta oynayan Bafetimbi Gomis, 10 gol ve 3 asist kaydetti.