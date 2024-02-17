Galatasaray'da Icardi krizi. Okan Buruk olaya bizzat el attı

Avrupa Ligi son 32 turunda Galatasaray hafta içinde Sparta Prag ile karşılaştı.

RAMS Park’ta oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar rakibini 3-2 mağlup etti. Mauro Icardi’nin uzatmalarda attığı gol galibiyette büyük rol oynadı.

Ancak Arjantinli yıldızın maç sonunda sevinmemesi ve enerjisinin düşük olması dikkatlerden kaçmadı.

Icardi’nin bu davranışında sakatlık dönüşnde gol atmaması sebebiyle yapılan eleştirilere bir yanıt verdiği iddia edildi.

Oyuncusun moralinin bozuk olmasını istemeyen Okan Buruk’un ise Icardi ile özel bir görüşme yapması bekleniyor.