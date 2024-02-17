Hatay Sivas maçına Manaj ve Boudjemaa damga vurdu. Volkan Aliakar yazdı

Süper Lig'in 3'te 2'lik bölümü geride kaldı. Artık ekmek aslanın ağzında.

Öyle ilginç bir durum var ki; kazanırsan kendini üst sıralara atıp Avrupa hayalleri kurmaya başlıyorsun, kaybedersen küme düşme potasına girip Trendyol 1. Lig korkusu yaşıyorsun.

Dolayısıyla alınacak her puan altın değerinde.

Süper Lig'e tutunmak isteyen takımlar için kendi sahalarında oynadıkları maçlar ayrı bir önem taşıyor. Öncelikle bu karşılaşmaları kazanıp, deplasmandan çıkarabildikleri kadar puan çıkarmaları şart.

Bu gerçeğe karşılık Hataysporlu futbolcular maça adeta "ruh gibi" başladı. Ev sahibi olduklarını unutan Volkan Demirel'in öğrencileri, Sivasspor'un oyununu izlemeye başladı.

Cezası devam eden Bülent Uygun'un yokluğunda Yiğidolar yine Ömer Faruk Mahir yönetimindeydi. Ne yaptığını bilen, ayağa paslarla rakip kaleye ilerleyen ve üst üste pozisyon bulan Kırmızı-Beyazlılar 18. dakikada öne geçti.

Ceza yayı içinden kazanılan serbest vuruşta Manaj öyle bir vurdu ki, kaleci Erce topu ancak filelerinde görebildi. Adeta bir füze çıkaran Arnavut yıldız bu sezonki 13. golünü attı.

İlk yarıda beklentileri karşılayamayan Hatayspor tek isabetli şutunu 45. dakikada çekti.

Volkan Demirel ikinci yarıya Abdulkadir Parmak-Rui Pedro değişikliği yaptı. Biraz kıpırdanır gibi oldu takım. En azından rakip kalede daha fazla gözükmeye başladılar. İki kez tehlike yarattılar, kaleci Ali Şaşal'ı geçemediler.

Volkan Demirel 64'te üç müdahale daha yaptı. Ömer Faruk Beyaz, Dadashov ve Bashiru kenara geldi, Boudjemaa, Kamil Ahmet ve Joelson Mendez oyuna girdi. 75'te de harika gol geldi. Boudjemaa; ilk yarıda Manaj'ın şutuna nazire yaparcasına çok sert vurdu, top filelerle buluştu.

5 dakika sonra Halil yerde kaldı, hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi. Sivassporlu futbolcuların yoğun itirazları sonrası VAR'ın da uyarısıyla pozisyonu tekrar izleyen Ümit Öztürk verdiği kararı iptal etti.

Yeni alınan karar gereği bu haftadan itibaren VAR'da izlenen pozisyonlarda hakemler arasındaki konuşmalar TFF'nin youtube hesabından yayınlanacak. Ümit Öztürk'ün ne görerek penaltı verdiğini merak ediyorum. İzleyip öğreneceğiz.

Bu arada Galatasaray'dan kurtarıcı diye alınan Halil Dervişoğlu hayal kırıklığı yaratmaya devam ediyor. Ayağına gelen hemen hemen her topu ezdi. Bedenen Hatayspor'da ancak yanında ruhunu getirmemiş. Sanıyorum aklı Galatasaray'da kalmış! 90 dakika süre almasına anlam veremedim.

1-1'lik skor Hatayspor adına 2 puanlık büyük kayıp demek. Kümede kalmak istiyorlarsa maçların başından itibaren tüm konsantrasyonlarını sahaya yansıtmaları gerek. Çünkü son bölümlerdeki baskı kazanmaya yetmiyor.

Sivasspor şimdilik güvenli bölgede. Galip gelseler Avrupa hayalleri kurmaya başlayabilirlerdi.