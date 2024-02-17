Rizespor Fenerbahçe maçında rezalet. Bu görüntülerin hesabını kim verecek?

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Rizespor Fenerbahçe maçında rezalet. Bu görüntülerin hesabını kim verecek?
Rizespor ile Fenerbahçe'nin karşılaştığı maçta sahada yoğun yağmur nedeniyle su birikintileri oluşuruken kale önleri çamura bulandı.

Trendyol Süper Lig’in 26. Haftasında Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe kozlarını paylaşıyor.

Çaykur Didi Stadyumu’nda yoğun yağmur altında oynanan maçta Türk futbolu adına rezillik yaşanıyor.

Yağmur nedeniyle sahada yer yer su birikintileri oluşurken kale önlerinde ise çamur oluştu.

Sahanın mevcut durumu düzgün futbol oynanması bir yana sporcu sağlığı açısından büyük tehlike oluştururken hem futbolcular hem de taraftarlar maçın oynatılmasına tepki gösteriyor.

Bu duruma isyan edenlerden biri olan Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal maç öncesinde yaptığı açıklamada, “Arkadaşlarım sahayı kontrol ettiler Sporcu sağlığı için çok da elverişli bir ortam olmadığını söylediler. Birçok yer bataklık ve su Bu ortamda biz de normal planlarımızın dışına çıkacağız Hakemler bu maçı oynatacak mı göreceğiz Oynatırlarsa ona göre oynayacağız Biz kendi güçlü oyunumuz doğrultusunda bir 11 belirledik” dedi.

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