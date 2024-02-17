Almanya'da görülmemiş protesto. Bir anda ortaya çıktı güvenlik ne yapacağın şaşırdı

Kaynak: Haber Merkezi
Almanya'da görülmemiş protesto. Bir anda ortaya çıktı güvenlik ne yapacağın şaşırdı
Alman taraftarlar, federasyonun yayın haklarının %8'ini 20 yıllığına satmasına sert tepki gösteriyor.

Almanya'daki futbolseverler; futbol için planlanan yatırımcı müdahalesine karşı protestolarına hız kesmeden devam ediyor.
Cuma akşamı oynanan Köln - Werder Bremen maçı uzaktan kumandalı arabaların sahaya girmesiyle durmuştu.
Hertha Berlin taraftarları da Magdeburg karşılaşmasında çimlere tenis topu yağdırmış, mücadele 32 dakikalık bir kesintiye uğramıştı.
Dortmund ile Freiburg karşılaşmasında da aynı görüntüler vardı.

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Protestolar Hansa Rostock - Hamburg maçına da damga vurdu.
Sahanın içine iki tane uzaktan kumandalı araba girdi. Bu arabalar sis bombası da taşıyordu.

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Güvenlik güçlerinin müdahale etmekte zorluk çektiği anlar kameralara yansıdı. Uzun süre saha içinde dolaşan arabalara takılı mavi ve beyaz duman kapları oyun alanını geçici olarak dumanla kapladı.

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Alman futbolseverler, federasyonun yayın haklarının %8'ini 20 yıllığına satmasına her fırsatta tepki gösteriyor.

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