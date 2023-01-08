Icardi girdi golü attırdı

Süper Lig'de Galatasaray, Fenerbahçe deplasmanında Kerem Aktürkoğlu'nun attığı golle durumu 2-0 yaptı.
Icardi oyuna sonradan dahil oldu ve asistini yaptı.
DETAYLAR GELİYOR...
Süper Lig'de Galatasaray, Fenerbahçe deplasmanında Kerem Aktürkoğlu'nun attığı golle durumu 2-0 yaptı.
Icardi oyuna sonradan dahil oldu ve asistini yaptı.
DETAYLAR GELİYOR...
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