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Icardi girdi golü attırdı

Süper Lig'de derbide Galatasaray, Fenerbahçe karşısında farkı 2'ye çıkardı.

Haber Giriş: 8 Ocak 2023 Pazar - 20:56
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Galatasaray'da Icardi oyuna girdi Kerem'e golü attırdı

Icardi girdi golü attırdı
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Süper Lig'de Galatasaray, Fenerbahçe deplasmanında Kerem Aktürkoğlu'nun attığı golle durumu 2-0 yaptı.

Icardi oyuna sonradan dahil oldu ve asistini yaptı.

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