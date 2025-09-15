Galatasaray'da 'İstenmeyen adam' ilan edilmişti! Carlos Cuesta ilk maçında olay oldu

Galatasaray geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde 8 milyon euro ödeyerek renklerine bağladığı Carlos Cuesta'yı yeni sezon öncesi Vasco da Gama'ya göndermişti. Taraftarlar tarafından büyük eleştirilere maruz kalan 26 yaşındaki savunmacı, yeni takımı ile çıktığı ilk maçta gol sevinci yaşadı.

CARLOS CUESTA'DAN KLAS GOL

Carlos Cuesta, Vasco da Gama ile çıktığı ilk maçta fileleri buldu. Brezilya Serie A'nın 22. hafta maçında Ceara'yı konuk eden Vasco da Gama 80. dakikada Carlos Cuesta'nın attığı golle 2-1 öne geçti.Ancak maçta son sözü eski Kayserispor ve Sivassporlu Pedro Henrique söyledi. 35 yaşındaki kanat oyuncusu 90+5'te attığı golle skoru 2-2'ye getirdi ve maç bu sonuçla tamamlandı.

İşte o gol;

