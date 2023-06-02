Galatasaray’da kupa seremonisinin detayları basına sızdı

Süper Lig’de 23. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray’da kupanın Okan Buruk, Fernando Muslera ve Mauro Icardi’nin ellerinden yükseleceği iddia edildi.

Galatasaray’da kupa seremonisinin detayları basına sızdı

Ankaragücü galibiyetiyle beraber, Fenerbahçe derbisinden önce şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray’da kupa seremonisinin detayları ortaya çıktı.

KUPANIN SAHADA KAZANILDIĞI VURGULANACAK
Fotospor’un haberine göre, Fenerbahçe karşılaşmasının hemen ardından sahaya portatif bir sahne kurulacak.

Yabancı futbolcular sahaya kendi ülkelerinin bayraklarıyla çıkacak.

Başkan Dursun Özbek ve CEO Erden Timur da kutlamalar sırasında sahneye çağrılacak. Ancak iki yönetici de kupanın sahada kazanıldığını vurgulamak için kutlamalar sırasında ön plana çıkmayacak.

Galatasaraylı futbolcuların madalyaları takılacak.

Başkan Dursun Özbek ayrıca Galatasaray kongre üyesi de olan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye şampiyonluk kupasını takdim etmesi için davette bulundu. Kupayı Büyükekşi’nin vermemesi halinde ise Galatasaray'ın eski yöneticisi, TFF'nin ise yeni asbaşkanı Yusuf Günay'ın kupayı takdim etmesi öngörülüyor.

Şampiyonluk kupasının ise önce Okan Buruk, Fernando Muslera ve Mauro Icardi’nin ellerinden yükseleceği iddia ediliyor.

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