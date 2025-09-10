Galatasaray'da Mauro Icardi yüzleri güldürüyor!

Galatasaray'da idmanlar dışında da çalışarak fiziksel açığını kapatmaya başlayan Mauro Icardi'nin durumu teknik heyeti çok mutlu ediyor.



İdeal kilonun bile altına inen ve hırsı ile dikkat çeken Icardi'nin en kısa sürede yeniden kadronun vazgeçilmez parçalarından birisi olması bekleniyor.

Göztepe Galatasaray'ın yıldızına teklif yaptı!

İsmail Kartal için büyük sürpriz! Yeni adresi şaşırttı: Herkes Fenerbahçe derken...

Uzun süre sonra bu sezon sahalara geri dönen Arjantinli yıldız, bu sezon süre bulduğu 3 maçta 2 kez ağları havalandırdı.

Fenerbahçe apar topar göndermişti! Jose Mourinho geri dönüyor: Herkes şok oldu

Galatasaray'dan taraftarları kahreden açıklama! Victor Osimhen'in sağlık durumu netleşti

İtalyanlar da zulme sessiz kalmadı! Futbol maçında İsrail'e şok protesto

İlkay Gündoğan'ın Okan Buruk'tan isteği şaşırttı!