Galatasaray'da Mauro Icardi yüzleri güldürüyor!

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi adına olumlu gelişmeler yaşanıyor. Uzun süren sakatlıktan dönen ve fazla kiloları nedeniyle eleştirilen dünyaca ünlü santrfor bu problemi ortadan kaldırdı.

Galatasaray'da idmanlar dışında da çalışarak fiziksel açığını kapatmaya başlayan Mauro Icardi'nin durumu teknik heyeti çok mutlu ediyor.

İdeal kilonun bile altına inen ve hırsı ile dikkat çeken Icardi'nin en kısa sürede yeniden kadronun vazgeçilmez parçalarından birisi olması bekleniyor.

Uzun süre sonra bu sezon sahalara geri dönen Arjantinli yıldız, bu sezon süre bulduğu 3 maçta 2 kez ağları havalandırdı.

