İsmail Kartal için büyük sürpriz! Yeni adresi şaşırttı: Herkes Fenerbahçe derken...

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü İsmail Kartal için çarpıcı bir gelişme yaşandı. Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'den ayrılmasından sonra adı Fenerbahçe ile anılan İsmail Kartal, bambaşka bir ülkenin yolunu tutabilir.

İSMAİL KARTAL İÇİN FENERBAHÇE İHTİMALİ ORTADAN KALKTI

Fenerbahçe'nin her ne kadar İsmail Kartal ile çeşitli görüşmeler gerçekleştirdiği ileri sürülse de sarı-lacivertlilerin Domenico Tedesco'da karar kıldığı basına yansıdı.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olmaya hazırlanan Tedesco için Kanarya'nın kısa süre içerisinde resmi açıklama yapacağı iddia edilirken, İsmail Kartal için de bir gelişme yaşandı.

İSMAİL KARTAL'A SPARTAK MOSKOVA TALİP

İsmail Kartal, sürpriz bir takımın başına geçebilir. Rus basınında yer alan haberlere göre; Rus Ligi'nin köklü ekiplerinden Spartak Moskova, İsmail Kartal'ı göreve getirmeye hazırlanıyor. Spartak'ın Kartal ile bir görüşme gerçekleştireceği ve takımı deneyimli hocaya emanet etmek istedikleri öne sürüldü.

Rus Ligi'nde 6. sırada yer alan başkent temsilcisinde mevcut teknik direktör Dejan Stankovic ile yolların ayrılabileceği ve en ciddi ismin İsmail Kartal olduğu aktarıldı.

