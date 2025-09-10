Göztepe Galatasaray'ın yıldızına teklif yaptı!

Trendyol Süper Lig'in iddialı ekiplerinden Göztepe, transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala aradığı kanat forveti Galatasaray'da buldu. İzmir temsilcisi, sarı-kırmızılıların milli oyuncusu için resmi teklif yaptı.

Kadrosunu güçlendirmek isteyen Göztepe, Galatasaray'da şans bulamayan Ahmed Kutucu konusundaki ısrarına devam ediyor.

Teknik direktör Okan Buruk'un takımda düşünmediği Ahmed için kiralama teklifinde bulunan İzmir temsilcisi, oyuncunun maaşının hepsini üstlenmeye hazır olduğunu iletti.

Göztepe, 25 yaşındaki futbolcu için bu teklifinin ardından Galatasaray'dan cevap beklemeye geçti.

Galatasaray'a geçen sezonun devre arası transfer döneminde Eyüpspor'dan transfer edilen Ahmed Kutucu, sarı-kırmızılılarda çıktığı 18 maçta 2 kez ağları havalandırdı.

